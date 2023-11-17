Иордания объявила, что воздержится от реализации соглашения с Израилем, которое предполагает обмен воды на электричество.

«Ни один иорданский министр не сможет сидеть рядом с израильским и подписывать соглашения, когда они убивают наших братьев в секторе Газа», — пояснил телеканалу «Аль-Джазира» министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади.

Он также прокомментировал требование граждан и парламента отменить израильско-иорданское мирное соглашение. По его словам, Амман сделает все, что может помочь палестинскому народу: «Теперь это соглашение станет документом, которое будет пылиться на одной из полок».

Тель-Авив толкает весь регион в ад, и эта война не может продолжаться, добавил министр: «Израиль создал атмосферу ненависти, в которой не может быть нормальных, мирных отношений».

«Сейчас мы видим, как Израиль повторно оккупирует сектор Газа и отказывается от всех своих обязательств. Как я уже сказал, в этой атмосфере соглашение будет документом, пылящимся на полке», — сказал он.

Дипломатический протест

Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль подписали первоначальную декларацию о намерениях в ноябре 2021 года для изучения осуществимости проекта «энергия в обмен на воду».

Иордания решила отозвать своего посла в Тель-Авиве в начале ноября на фоне войны Израиля в осажденном секторе Газа.

Глава МИД Иордании заявил тогда, что возвращение посла будет возможно только после прекращения Израилем военных действий в секторе Газа. Также среди требований: остановить гуманитарную катастрофу в регионе и гарантировать палестинцам их права на безопасную жизнь, воду, еду и лекарства.

В результате израильских бомбардировок и наземного вторжения в блокированный палестинский анклав погибли по меньшей мере 11 500 палестинцев, более 4700 из которых дети.