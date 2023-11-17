ПОЛИТИКА
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Палестина: происходящее в Газе, — это массовое убийство в духе мести
Палестинский премьер Мухаммед Штайе призвал к немедленному прекращению огня, заявив, что Израиль совершил «массовые убийства в духе мести» в секторе Газа.
Палестина: происходящее в Газе, — это массовое убийство в духе мести
сектор Газа / Others
17 ноября 2023 г.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе в рамках своего турне по Ближнему Востоку встретился в Рамалле на Западном берегу реки Иордан с руководителем дипломатической службы Евросоюза Жозепом Боррелем. Он призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и подчеркнул необходимость доставки в регион помощи и медикаментов.

«То, что происходит в секторе Газа, является массовым убийством, совершенным в духе мести. Ситуация трагична. Нет ни еды, ни питья, кровопролитие продолжается», —пояснил он.

По словам Штайе, на встрече с Боррелем он заявил европейскому дипломату, что источником проблемы является израильская оккупация Палестины, которая продолжается в течение 75 лет.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля атаковала сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

По последним данным палестинских властей, с тех пор по меньшей мере 11 500 палестинцев были убиты, в том числе более 7 800 женщин и детей, более 29 200 человек получили ранения.

Тысячи зданий, включая больницы, мечети и церкви, также были повреждены или разрушены в результате непрекращающихся воздушных и наземных атак Израиля на осажденный анклав.

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