Турция начала эвакуацию своих граждан из сектора Газа в Египет. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Турции Онджю Кечели.

Он отметил, что сразу после начала обострения израильско-палестинского конфликта Турция эвакуировала из сектора Газа 30 своих граждан и их близких.

Как отметил пресс-секретарь, дальнейшая эвакуация турецких граждан была прервана из-за закрытия КПП «Рафах» на границе с Египтом.

Кечели заявил, что Турция долгое время прилагала усилия для возобновления эвакуации своих граждан и граждан Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) из палестинского эксклава.

«В этом контексте 44 человека, прошедшие сегодня через КПП «Рафах», прибыли в Египет в полдень. Вероятно, их число будет увеличиваться в течение дня», — подчеркнул он.

Он отметил, что граждане будут доставлены в Каир и оттуда воздушным путем эвакуированы в Турцию.

«Мы верим, что завершим эвакуацию всех наших граждан из сектора Газа безопасно и как можно скорее. С другой стороны, мы продолжаем работать в сотрудничестве с соответствующими учреждениями, чтобы доставить новую группу палестинцев из сектора Газа в нашу страну для лечения», — добавил Кечели.