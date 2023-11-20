Дети, которые должны жить в мире, спокойствии и безопасности, сегодня имеют дело с оружием, бомбами и смертью в секторе Газа.

Об этом говорится в публикации главы Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна в связи со Всемирным днем прав детей.

Он напомнил, что с 7 октября от атак Израилем сектора Газа погибло около 5,5 тыс. невинных детей и младенцев.

Алтун заявил, что страны мира хранят молчание перед происходящим в секторе Газа, где игнорируется даже право на жизнь, не говоря уже о правах детей.

«Это не тот мир, которого заслуживают дети. Мы повторяем призыв нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, на этот раз для наших детей: “Более справедливый мир возможен”», — написал Алтун.