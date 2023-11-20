Турция планирует развивать отношения с ЕС на основе «конкретной и позитивной повестки дня», заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, представляя новый бюджет МИД парламентской комиссии по планированию и бюджету.

«Наше главное ожидание от ЕС состоит в том, что должны быть предприняты конкретные и значимые шаги, которые ускорят процесс нашего сотрудничества и членства», — добавил он.

По его словам, в ЕС должны ответить на главный вопрос: хотят ли они создать союз с мусульманской страной такого масштаба, как Турция.

Глава турецкого МИД также отметил, что Турции и ЕС предстоит проделать серьезную работу по обновлению Таможенного союза.

Турция подала заявку на вступление в ЕС в 1987 году, а переговоры о вступлении начались в 2005 году. В последующие годы переговоры были заморожены из-за политических препятствий со стороны некоторых членов ЕС по причинам, которые никак не связаны с соответствием Турции критериям для получения членства.

Фидан также не обошел вниманием тему продолжающейся войны на Ближнем Востоке. По его словам, Турция продолжит делать все возможное, чтобы положить конец притеснениям палестинцев и реализовать решение о создании двух государств.

Министр добавил, что в Организации исламского сотрудничества (ОИС) была создана контактная группа из 7 стран, включая Турцию, для отслеживания решений, принятых в отношении атак Израиля на сектор Газа. Группа приступила к работе в Китае и продолжит ее в Москве 21 ноября.