Сегодня утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Алжир. В том числе его сопровождают глава МИД страны Хакан Фидан, глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, а также министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек и министр торговли Омер Болат.

Под председательством президентов двух стран состоится второе заседание Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Алжир.

На заседании, которое пройдет с участием профильных министерств, будут рассмотрены все аспекты турецко-алжирских отношений, а также шаги для углубления сотрудничества. Страны намерены довести объем товарооборота до $10 млрд.

Ожидается, что в ходе заседания Совета будут подписаны различные соглашения и меморандумы о взаимопонимании, что внесет значительный вклад в договорную основу турецко-алжирских отношений.

Одной из главных тем обсуждений станут израильские атаки на сектор Газа.

Напомним, первое заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Алжиром состоялось в прошлом году в Анкаре. Его итогом стало подписание 15 различных соглашений о сотрудничестве.

Документы предусматривают кооперацию в сфере образования, предоставления социальных услуг, охраны окружающей среды, горнодобывающей промышленности, борьбы с международной организованной преступностью, культуры, поддержки малого бизнеса, технологий и инноваций, рыболовства и средств массовой информации.