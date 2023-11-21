В турецком Трабзоне открылся Научный центр им. Оздемира Байрактара. В торжественной церемонии принял участие его сын Сельчук Байрактар.

«Оздемир Байрактар посвятил свою жизнь национальным БПЛА, чтобы обеспечить независимое будущее и технологическое развитие Турции, которое является символом нашей борьбы на протяжении 20 лет», — сказал председатель правления Baykar.

По его словам, благодаря работе Научного центра в стране вырастет новое поколение ученых: «Научный центр в Трабзоне будет предлагать широкий спектр семинаров: от технологий до астрономии и авиации, от естественных наук до математики, от дизайна до предпринимательства и сельскохозяйственных технологий».

«Мы продолжим поддерживать наших угнетенных палестинских братьев»

Председатель правления Baykar Сельчук Байрактар также выразил глубокое сожаление по поводу страданий, которые переживают палестинцы в оккупированном секторе Газа. Он подчеркнул, что те, кто формирует мировой порядок, закрывают глаза на нарушение законов и выступают на стороне угнетателей.

«Мы не можем оставаться бесчувственными перед лицом этих страданий, как это делает Запад, который ведет себя двулично и лицемерно», — сказал он.

Байрактар отметил, что Турция всегда будет поддерживать палестинский народ.

«Опираясь на древние ценности нашей цивилизации, мы продолжим борьбу за то, чтобы справедливость, милосердие и добро господствовали в мире», — заключил он.