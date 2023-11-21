Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари подтвердил, что командование намерено распустить по домам часть резервистов, которые были призваны после 7 октября.

«Мы корректируем количество резервов в тыловых формированиях ЦАХАЛ — формированиях, которые мы можем сократить», — заявил армейский спикер.

По его словам, участники вторжения в Газу должны отдохнуть и набраться сил, чтобы вернуться «в случае надобности».

Вместе с тем Хагари не стал отрицать, что такое решение было принято для того, чтобы помочь восстановиться экономике Израиля.

«Тем самым мы создаем условия, которые дают нам возможность продолжать боевые действия в течение долгого времени», — пояснил он.

Правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху распорядилось призвать около 360 тыс. резервистов. Они составляют около 8% от всей рабочей силы в стране. Власти признавали, что отправка этих людей для оккупации Газы наносит серьезный удар по ресурсам страны.

Кризисная симптоматика

В ходе недавней встречи представителей военного кабинета и чиновников Минфина Израиля, обсуждалась необходимость вернуть часть рабочих рук обратно на рынок труда, потому что кризисные симптомы стремительно растут.

В первой половине ноября Центральный банк Израиля отмечал, что военная интервенция в Палестину является «серьезным потрясением» для национальной экономики, которое может обойтись дороже, чем это первоначально предполагалось. Председатель государственного регулятора Амир Ярон заявил во время визита в Вашингтон, что ВВП ближневосточной страны снизится в 2023 и 2024 годах, а отношение долга к ВВП вырастет до уровня в 65% в 2024 году.

Отдельная проблема — снижение потребления. Центральный банк Израиля 14 ноября проинформировал, что расходы страны по кредитным картам упали на 9% по сравнению с прогнозируемым уровнем, но оказались ниже минимума в 20% впервые после первых трех недель ожесточенных боевых действий.