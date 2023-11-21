Руководство Израиля приняло ожидаемое соглашение об обмене пленными с ХАМАС, сообщила корпорация Kan. По ее данным, время заморозки боевых действий может быть использовано для реорганизации армейских сил в рамках подготовки новых нападений.

Корпорация считает, что нынешнее решение было принято правительством Нетаньяху без колебаний, потому что к этому главу кабмина подталкивают обстоятельства.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху ранее заявил, что его страна продолжит войну с ХАМАС, даже если в секторе Газа будет достигнуто временное прекращение огня.

По данным Kan, договор включает четырехдневное прекращение огня и освобождение 50 израильских заложников (детей и женщин) в течение 4 дней в обмен на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем.

По данным Израиля, вооруженное крыло ХАМАС удерживает 239 израильских пленных. В свою очередь, в тюрьмах Израиля содержится находятся около 7 тыс. палестинских заключенных.

По информации органов здравоохранения Газы, в результате беспощадных атак Израиля погибло более 14,1 тыс. палестинцев, в том числе 5,8 тыс. детей и 3,9 тыс. женщин. Тысячи зданий, включая больницы и другие гражданские объекты, были повреждены или разрушены в результате воздушных и наземных атак Израиля.