ПОЛИТИКА
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МИД РФ: Ереван пытается спихнуть на Россию ответственность за свои просчеты
Мария Захарова прокомментировала заявления Армении о возможном выходе из ОДКБ
МИД РФ: Ереван пытается спихнуть на Россию ответственность за свои просчеты
Фото: AA / Others
22 ноября 2023 г.

Полемика властей Еревана вокруг возможного выхода Армении из ОДКБ является попыткой спихнуть ответственность за собственные просчеты и найти виновных в сложившейся ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Разговоры о том, что Армения якобы была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, и что это не Армения выходит из организации ОДКБ, а наоборот, — мне кажется, это просто попытка спихнуть ответственность, найти виновных в собственных просчетах», — указала дипломат.

«Я не могу не прокомментировать пассажи [властей Еревана] о диверсификации внешнеполитической линии Армении без смены вектора. Хочется это все услышать не только в виде заявлений, а понять, как это все видится в практической плоскости», — отметила Захарова.

По ее словам, данная риторика является откровенной попыткой «скрыть истинные намерения». «Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах», —заметила официальный представитель МИД РФ. Она подчеркнула, что соответствующая политика проводится Ереваном «отчетливо с подачи или с подсказки Запада».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Кроме того, в интервью американской прессе он сообщил, что события в Карабахе, «по сути, подвели Ереван к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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