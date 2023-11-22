Полемика властей Еревана вокруг возможного выхода Армении из ОДКБ является попыткой спихнуть ответственность за собственные просчеты и найти виновных в сложившейся ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Разговоры о том, что Армения якобы была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, и что это не Армения выходит из организации ОДКБ, а наоборот, — мне кажется, это просто попытка спихнуть ответственность, найти виновных в собственных просчетах», — указала дипломат.

«Я не могу не прокомментировать пассажи [властей Еревана] о диверсификации внешнеполитической линии Армении без смены вектора. Хочется это все услышать не только в виде заявлений, а понять, как это все видится в практической плоскости», — отметила Захарова.

По ее словам, данная риторика является откровенной попыткой «скрыть истинные намерения». «Ясно, что речь идет о кардинальной смене ориентации республики во внешних делах», —заметила официальный представитель МИД РФ. Она подчеркнула, что соответствующая политика проводится Ереваном «отчетливо с подачи или с подсказки Запада».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Кроме того, в интервью американской прессе он сообщил, что события в Карабахе, «по сути, подвели Ереван к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности».