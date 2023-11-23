Израиль совершил не менее 178 атак на инфраструктуру системы здравоохранения в секторе Газа с начала войны 7 октября. Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По их данным, в Газе с начала израильских атак погибли как минимум 22 медицинских работника, 48 получили ранения.

«‎С начала войны ВОЗ задокументировала в секторе Газа 178 атак на объекты здравоохранения, вследствие которых погибли 22 и получили ранения 48 медицинских работников при исполнении своих обязанностей»‎, — говорится в сообщении.

По данным УКГВ, на севере сектора Газа сейчас не функционируют 22 из 24 больниц, израильские войска продолжают обстреливать гражданскую и медицинскую инфраструктуру госпиталей. Оставшиеся на севере Газы 2 последние работающие больницы продолжают оказывать помощь населению лишь частично. В южной части эксклава функционируют 7 больниц из 11, однако израильские удары и тотальная блокада приводят к тому, что с каждым днем условия в госпиталях становятся все более критическими.

Как отмечает УКГВ, 21 ноября больница Аль-Ауда в северной части сектора Газа подверглась израильской атаке, в результате погибли три врача и один сопровождающий пациента, а также было ранено множество пациентов.

Организация «Врачи без границ» (MSF), действующая в больнице, призвала к срочной и безопасной эвакуации более 200 пациентов.

Около 500 пациентов и персонала были эвакуированы 21 ноября из индонезийской больницы в Бейт-Лахии (северная часть сектора Газа) в больницу в Хан-Юнусе (на юге) в координации с гуманитарными организациями. По данным ВОЗ, это произошло после нападения накануне, в результате которого пострадала больница и погибли по меньшей мере 12 человек. Больница по-прежнему окружена израильскими войсками и танками. Тысячи пациентов оказались в ловушке в этом учреждении и ожидают эвакуации.

Количество коек в Газе сократилась с 3500 до войны до 1400 в настоящее время на фоне резкого роста числа тех, кто обращается за лечением. По данным ВОЗ, ни одна из действующих в настоящее время больниц не имеет возможности для лечения тяжелых травм или проведения сложных операций.