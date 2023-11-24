Ряд академических учреждений Турции присоединились к растущему глобальному академическому бойкоту Израиля. В частности, бойкот израильским вузам объявили такие крупные турецкие вузы, как Стамбульский технический университет и Университет Богазичи, пишет TRT World.

Пока не будет установлено прочное прекращение огня, турецкие университеты будут воздерживаться от любого академического сотрудничества со своими израильскими коллегами, подчеркивается в заявлении вузов.

Заявления турецкого академического мира важны не только для оказания давления на израильское правительство, но и для осуждения действий Израиля в осажденной Газе: массовых убийств мирных жителей, оккупации и зверств, приравниваемых к геноциду.

Университет Богазичи в своем заявлении охарактеризовал взрыв в университете Аль-Азхар в секторе Газа как «проявление геноцида в XXI веке».

Почему академический бойкот — важное средство призыва к действиям против Израиля?

Доктрина Дахия, военная стратегия, разработанная израильским университетом и применяемая в секторе Газа.

Основная причина призыва к бойкоту израильских университетов — их связи с израильской оборонной промышленностью, развивающей его военную технику и стратегии.

Доктрина Дахии утверждает, что вашего врага можно заставить подчиниться, применяя асимметричное, крупномасштабное насилие в городских районах. Кристиан Хендерсон, профессор политической экономии Лейденского университета в беседе с TRT World отмечает: эта доктрина была разработана учреждением Тель-Авивского университета.

«Эта доктрина объясняет то, что Израиль сделал в Бейруте в 2006 году», — говорит эксперт. — «Масштаб того, что происходит сейчас в секторе Газа, намного хуже». Некоторые здания Еврейского университета, в кампусе которого находится израильская военная база, расположены на землях, конфискованных на оккупированных палестинских территориях.

Университет Бар-Илан участвовал в совместном исследовательском проекте с израильской армией по разработке искусственного интеллекта для беспилотных боевых машин.

«Университеты — это лишь один из способов, с помощью которого израильское государство проецирует свой имидж и мягкую силу на глобальном уровне», — поясняет Хендерсон.

Это всего лишь несколько примеров, показывающих, насколько связана израильская армия с исследовательскими институтами своей страны.

Дерек Доэрти, профессор иммунологии Тринити-колледжа в Дублине, в беседе с TRT World отметил: в конце концов, «разрыв этих связей может побудить израильских ученых вступить в диалог со своими европейскими коллегами и выступить против политики правительства и осудить геноцид палестинцев».

Правительства Западной Европы и США на самом деле не желают привлекать Израиль к ответственности за его поведение, этот процесс показывает, что «группы гражданского общества должны найти способы привлечь Израиль к ответственности. «‎Бойкот — это одна из таких эффективных возможностей для академических кругов», отмечает Хендерсон.

США и ЕС продолжают активно поддерживать Израиль, в то время как Тель-Авив совершает ужасные нападения на сектор Газа, разрушая там даже университеты и школы, констатирует Бреснахан.

Ректоры двух турецких университетов уже публично заявили о своей поддержке академического бойкота.