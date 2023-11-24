Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил педагогов с Днем учителя, пожелал здоровья, процветания и долгих лет жизни. Особенно глава государства отметил преподавателей, которые «много лет прослужили стране и успешно выполнили свой долг перед народом» и только выходят на пенсию.

Эрдоган заявил, что турецкие власти решили произвести единовременную дополнительную выплату в размере 5 тысяч лир. Ее получат 15 миллионов 120 тысяч пенсионеров.

«Надеюсь, мы и дальше будем поддерживать наших пенсионеров», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в этот раз 24 ноября День учителя посвящен теме «Кто строил 100 лет, тот и 100 лет построит». «Главной артерией, соединяющей общество с его корнями, несомненно, является образование», — особо отметил турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вне зависимости от экономических и политических условий в стране, власти не позволят отодвинуть образование на второй план.

«Большую долю всех бюджетов, которые были подготовлены нашими правительствами, выделяли на образование», — добавил глава государства.

Президент Эрдоган пояснил, что если в 2002 году бюджет на образование составлял 10,3 млрд лир, то сегодня эта сумма увеличилась до 652 млрд лир. «При этом сумма, выделенная на образование в нашем бюджете на 2024 год, который сейчас обсуждается в парламенте, составляет 1 трлн 620 млрд лир», — заявил глава государства.

По словам главы государства, было увеличено количество классов с 343 тысяч до 619 тысяч, количество школ с 50 тысяч до 95 тысяч.

«В настоящее время мы предоставляем образовательные услуги 19 млн учащимся», — резюмировал Эрдоган.

Президент также добавил, что если в 2002 году самая низкая зарплата учителя составляла 470 лир, то сегодня — 23 тыс 900 лир.