В Анкаре прошло 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщило агентство Анадолу.

По итогам заседания Турция и Россия подписали протокол по торгово-экономическому сотрудничеству, свои подписи на документе поставили турецкий министр торговли Омер Болат и вице-премьер РФ Александр Новак.

В своем выступлении на церемонии подписания Болат заявил, что обе стороны стремятся вывести отношения России и Турции на новый уровень за счет реализации статей протокола, ставшего результатом совместной работы.

«В протокол включены вопросы торговли, таможни, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, стандартизации, транспорта, туризма и т. д», — добавил он. По словам Болата, «протокол можно назвать дорожной картой, определяющей маршрут, по которому будут следовать экономические отношения Турции и России в ближайшие годы».

Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года также в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.