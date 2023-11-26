Израиль, который долгое время игнорирует международное право и убивает журналистов, сообщающих миру о событиях в секторе Газа, продолжает использовать незаконные методы, заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Мы осуждаем израильскую администрацию за то, что она преследовала журналистов, освещавших обмен заложниками, открывала по ним огонь резиновыми пулями и бросала газовые и дымовые шашки. Израиль должен немедленно прекратить нападения на невинных палестинцев, журналистов, работников здравоохранения и гуманитарных работников и соблюдать международное право», –– заявил Алтун.

Как подчеркнул Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции, Анкара продолжает внимательно следить «за ситуацией с журналистами, которые подверглись нападению».