ПОЛИТИКА
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Алтун: Израиль преследует журналистов, освещающих обмен заложниками
Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции заявил, что Израиль продолжает прибегать к незаконным средствам, преследуя журналистов, которые освещают освобождение заложников
Алтун: Израиль преследует журналистов, освещающих обмен заложниками
Фахреттин Алтун. / Photo: AA
26 ноября 2023 г.

Израиль, который долгое время игнорирует международное право и убивает журналистов, сообщающих миру о событиях в секторе Газа, продолжает использовать незаконные методы, заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Мы осуждаем израильскую администрацию за то, что она преследовала журналистов, освещавших обмен заложниками, открывала по ним огонь резиновыми пулями и бросала газовые и дымовые шашки. Израиль должен немедленно прекратить нападения на невинных палестинцев, журналистов, работников здравоохранения и гуманитарных работников и соблюдать международное право», –– заявил Алтун.

Как подчеркнул Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции, Анкара продолжает внимательно следить «за ситуацией с журналистами, которые подверглись нападению».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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