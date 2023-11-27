В Барселоне состоялся 8-й региональный форум Союза Средиземноморья, на котором министры иностранных дел разных стран обсудили военные действия Израиля против движения ХАМАС, а также гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

«В ходе встречи обсуждалось, что можно сделать для прекращения войны в секторе Газа и достижения прочного мира», — подчеркивается в сообщении МИД Турции.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречи с коллегами из стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) и с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, говорится на странице внешнеполитического ведомства Турции в социальной сети Х (Twıtter).

Кроме того, на полях форума Фидан провел встречу с главой МИД и министром обороны Ирландии Михолом Мартином. А также с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Напомним, гуманитарное перемирие между Израилем и движением ХАМАС вступило в силу в пятницу, 24 ноября.

Всего с начала конфликта 7 октября в секторе Газа были убиты 14 854 палестинца, в том числе 6150 детей и более 4000 женщин.