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За три года в Карабахе обезврежено более 100 тыс. мин и боеприпасов
Только за последнюю неделю Азербайджан обезвредил 137 мин и 444 боеприпасов, которые во время 30-летней оккупации установили армянские силы в Карабахе, сообщило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA)
За три года в Карабахе обезврежено более 100 тыс. мин и боеприпасов
Азербайджан разминирует Карабах / Others
27 ноября 2023 г.

В заявлении ANAMA отмечается, что продолжается беспрерывная работа по разминированию Карабаха и его окрестностей. В период с 20 по 26 ноября были обезврежены 73 противотанковые мины, 64 противопехотные мины и 444 неразорвавшихся боеприпаса.

Также сообщается, что всего за одну неделю были очищены от мин и несработавших боеприпасов следующие районы: Тертерский, Агдамский, Лачинский, Физулинский, Шушинский, Губадлинский, Ходжавендский, Джебраильский и Зангеланский.

Ранее председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов объявил, что с ноября 2020 года по 4 ноября 2023 года было разминировано 106 тысяч гектаров территории. За последние три года было обезврежено 30 539 противопехотных мин, 18 303 противотанковых мин и 56 646 неразорвавшихся боеприпасов.

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