В заявлении ANAMA отмечается, что продолжается беспрерывная работа по разминированию Карабаха и его окрестностей. В период с 20 по 26 ноября были обезврежены 73 противотанковые мины, 64 противопехотные мины и 444 неразорвавшихся боеприпаса.

Также сообщается, что всего за одну неделю были очищены от мин и несработавших боеприпасов следующие районы: Тертерский, Агдамский, Лачинский, Физулинский, Шушинский, Губадлинский, Ходжавендский, Джебраильский и Зангеланский.

Ранее председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов объявил, что с ноября 2020 года по 4 ноября 2023 года было разминировано 106 тысяч гектаров территории. За последние три года было обезврежено 30 539 противопехотных мин, 18 303 противотанковых мин и 56 646 неразорвавшихся боеприпасов.