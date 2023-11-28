Успехи Турции в области экономики, а также политическая стабильность республики привели к росту прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну, сообщает Инвестиционный офис президента Турции.

По данным ведомства, в последнее время во всем мире зафиксировано снижение ПИИ, в то время как Турция выгодно отличается на фоне соседних государств.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в январе-июне мировые потоки ПИИ упали на 36% в годовом исчислении. За тот же период показатель упал на 86% в Евросоюзе, на 38% — в G20, и на 42% в странах ОЭСР. В то же время в Турции потоки ПИИ за этот период упали на 33% в первой половине этого года и на 13% во втором квартале текущего года.

За девять месяцев года в Турции было реализовано 93 новых инвестиционных проекта. Сектор транспорта и хранения занял первое место с 17 проектами, за ним следует сектор промышленного оборудования — 9 проектов. Среди главных инвесторов в турецкую экономику — США, Германия, Франция, Италия, Китай, Япония, Нидерланды и ОАЭ.

Кроме того, в ближайшее время в Турции будет объявлено о 17 новых проектах ПИИ в сферах транспорта и хранения, программного обеспечения и информатики, связи и электроники.

Гигант электронной коммерции Alibaba объявил, что инвестирует более $1 млрд в создание логистического центра в аэропорту Стамбула и центра обработки данных в Анкаре.

Инвестиционное управление Катара и подразделение венчурного капитала турецкого конгломерата Esas Holding Esas Ventures инвестируют $105 млн в Insider, одну из маркетинговых платформ искусственного интеллекта.

Всемирно известная курьерская компания DHL купила турецкую компанию по доставке посылок MNG Kargo и ее дочерние компании.

Логистическая компания FedEx объявила, что построит новую глобальную систему воздушного транспорта в аэропорту Стамбула.

В этом году гигант на рынке маркетплейсов Amazon открыл свой логистический центр в стамбульском районе Тузла, инвестировав $100 млн и создав 800 рабочих мест.

В северо-западной провинции Сакарья было создано первое в Европе предприятие японского автопроизводителя Toyota по производству аккумуляторов и перезаряжаемых гибридных автомобилей. Общий объем иностранных инвестиций в этот проект составит 7 млрд турецких лир ($240 млн).