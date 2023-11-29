Ровно 76 лет назад, 29 ноября 1947 года, в был ООН принят план о разделении Палестины на два государства: арабское и еврейское. При этом документ предполагал завершение действия британского мандата в Палестине к середине 1948 года.

По состоянию на 1947 год на всей территории Палестины проживало около 1,35 млн палестинцев и 630 тыс. евреев. При этом решение ООН предполагало, что 56,5% исторических палестинских земель отдаются евреям, а арабам остается лишь 43,5% от этих земель. Разумеется, арабское население выступило против этого решения.

Однако в 1948 году еврейские организации взяли под свой контроль примерно три четверти палестинских земель. Однако Израиль не стал довольствоваться этим, но в июня 1967 года оккупировал Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, сектор Газа, Синайский полуостров в Египте и Голанские высоты в Сирии.

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) потребовал от Израиля вывода войск с оккупированных территорий в резолюции под номером 242, принятой в ноябре 1967 года. Однако спустя 56 лет Израиль все еще не желает уйти с этих земель: продолжаются оккупация Западного берега, Восточного Иерусалима, Голанских высот и блокада Газы.

Решениями ООН, принятыми 2 декабря 1977 года и 12 декабря 1979 года, 29 ноября был провозглашен Международным днем солидарности с палестинским народом.

Движение ХАМАС по случаю 29 ноября опубликовало письменное заявление.

«Мы призываем нашу арабскую и исламскую умму и свободные народы мира активизировать все виды массовых движений, мероприятий и маршей, чтобы осудить сионистские нападения, военные преступления и геноцид, а также продемонстрировать солидарность с сектором Газа», — отмечается в нем.