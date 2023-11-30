Утром в четверг в Almaty Hostel по улице Шарипова произошел пожар. По данным ДЧС, погибли 13 человек.

«30 ноября в 05:33 поступило сообщение о пожаре по ул. Ади Шарипова, 86. Первое пожарное подразделение прибыло к месту за 7 минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где 1 этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел», — сообщили в пресс-службе ДЧС города.«В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших», — говорится в сообщении.

Позже полиция сообщила, что личности погибших в хостеле Алматы установлены. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Четверо из 13 погибших — иностранцы (граждане РФ — двое и граждане Узбекистана — два), еще девять — граждане Казахстана.

Предварительно, они погибли от отравления угарным газом, но точная причина выясняется. В хостеле находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59 человек.

Пожар ликвидирован в 06:22. Его общая площадь составляет 30 кв. м. На месте были задействованы 46 человек и 13 единиц техники ДЧС Алматы. Причина пожара пока неизвестна.