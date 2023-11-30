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Нехватка квалифицированных рабочих в ФРГ угрожает немецкой промышленности
Острая нехватка специалистов угрожает работе жизненно важных отраслей Германии. Восемь из десяти предприятий страны отметили, что с трудом могут найти сотрудников
Нехватка квалифицированных рабочих в ФРГ угрожает немецкой промышленности
фото АА / Photo: AA Archive
30 ноября 2023 г.

В Германии набирает обороты дефицит квалифицированных специалистов. Подавляющее большинство предприятий страны жалуются на критические трудности с наймом сотрудников, сообщает Ассоциация немецких промышленно-торговых палат (DIHK).

Годовой отчет организации о ситуации с кадрами в Германии основан на опросе более чем 22 тыс. компаний и отражает широко распространенную обеспокоенность среди бизнеса.

По данным DIHK, восемь из десяти предприятий ФРГ с трудом смогли найти сотрудников. Особенно дефицит кадров затронул такие области, как энергетика, цифровизация, производство электромобилей и здравоохранение.

«Ситуация с квалифицированной рабочей силой очень критическая не только для пострадавших предприятий, но и для нашей экономической ситуации в целом», — заявил Ахим Деркс, заместитель главы DIHK.

По данным аналитического центра Немецкого экономического института (IW), в прошлом году экономике Германии не хватало около 600 тыс. рабочих мест. Эта нехватка, вероятно, будет только расти по мере старения населения ФРГ.

По оценкам Деркса, в немецкой экономике в целом остаются вакантными 1,8 млн должностей. Это приводит к ошеломляющим потерям в размере более €90 млрд в этом году, что эквивалентно более чем 2% ВВП.

ФРГ сталкивается с серьезными проблемами при найме иностранных рабочих, главным образом из-за ее бюрократии. DIHK также призвала Бундестаг обеспечить более интенсивное образование и обучение молодежи, увеличить занятость женщин и пожилых людей, а также сократить бюрократические процедуры и наладить автоматизацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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