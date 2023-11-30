ПОЛИТИКА
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Израильские солдаты превратили палестинское здание в Газе в синагогу
Во время наземного вторжения в эксклав израильские военные захватили здание и повесили над входом надпись «Храм Авраама»
Израильские солдаты превратили палестинское здание в Газе в синагогу
фото АА / Photo: AA Archive
30 ноября 2023 г.

Израильские солдаты превратили палестинское здание в еврейскую синагогу во время наземной операции на севере Газы, сообщают местные СМИ.

Израильские солдаты построили синагогу в самом центре сектора Газа во время наземного вторжения. Военные повесили над входом большую вывеску с надписью «Храм Авраама».

Утверждается, что древняя синагога была построена в 508 году нашей эры в византийский период и была обнаружена в 1965 год.

Однако журналисты и аналитики, изучившие доступные фотографии, пришли к выводу, что синагога, построенная израильскими солдатами, находится в другом здании и не имеет ничего общего с этой якобы исторической синагогой

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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