Израильские солдаты превратили палестинское здание в еврейскую синагогу во время наземной операции на севере Газы, сообщают местные СМИ.

Израильские солдаты построили синагогу в самом центре сектора Газа во время наземного вторжения. Военные повесили над входом большую вывеску с надписью «Храм Авраама».

Утверждается, что древняя синагога была построена в 508 году нашей эры в византийский период и была обнаружена в 1965 год.

Однако журналисты и аналитики, изучившие доступные фотографии, пришли к выводу, что синагога, построенная израильскими солдатами, находится в другом здании и не имеет ничего общего с этой якобы исторической синагогой