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Верховный суд РФ признал экстремистским международное движение ЛГБТ
Деятельность движение ЛГБТ и структурных подразделений организации отныне запрещена на территории России
Верховный суд РФ признал экстремистским международное движение ЛГБТ
Фото: AA / Others
30 ноября 2023 г.

Верховный суд РФ в четверг удовлетворил иск министерства юстиции о признании экстремистским международного движения ЛГБТ. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает агентство Анадолу.

«Признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории России», — огласил решение судья Олег Нефедов.

Также судом признаны экстремистскими и запрещены структурные подразделения организации.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Между тем, оно может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в течение месяца.

Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. Представители ответчиков на заседании не присутствовали.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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