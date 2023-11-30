30 ноября 2023 г.
Верховный суд РФ в четверг удовлетворил иск министерства юстиции о признании экстремистским международного движения ЛГБТ. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает агентство Анадолу.
«Признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории России», — огласил решение судья Олег Нефедов.
Также судом признаны экстремистскими и запрещены структурные подразделения организации.
Решение суда подлежит немедленному исполнению. Между тем, оно может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в течение месяца.
Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. Представители ответчиков на заседании не присутствовали.