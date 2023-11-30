На оккупированном Западном Берегу после начала вторжения Израиля в Газу прокатилась волна насилия: Тель-Авив участил военные рейды, израильские военные закрыли ряд палестинских городов и дорог, связывающих населенных пункты.

Израиль за месяц войны провел тысячи арестов и ввел жесткие ограничения на передвижение. Израильские официальные лица заявляют, что репрессии необходимы, чтобы «‎‎обеспечить безопасность израильтян и предотвратить дальнейшее насилие», якобы планируемое ХАМАС на оккупированном Западном берегу.

Однако правозащитники оспаривают это заявление правительства Израиля, подчеркивая: многие из 2000 или более арестованных людей невиновны, а введенные меры безопасности — дискриминирующие и направлены исключительно против палестинцев.

Из-за израильских ограничений больше всего пострадало сельское хозяйство Западного берега: традиционный сезон сбора урожая в Палестине близок к концу, однако палестинцы не могут добраться до большей части оливковых посадок. Это будет означать невозможность собрать урожай главной сельскохозяйственной культуры Палестины, идущей на экспорт. Это будет означать отсутствие нефти, мыла и многих других продуктов и доходов от их продажи. От этих мер пострадают как минимум 3 млн палестинцев на Западном Берегу.

Ущерб из-за невозможности собрать оливки в этом году оценивается в $70 млн, отмечает Аббас Мильхем из Палестинского союза фермеров (PFU).

По его словам, как минимум 110 тыс. палестинских фермеров получают прямую прибыль от урожая оливок, а еще 50 тыс. человек зарабатывают большую часть своих средств к существованию от работы в полях. Потому влияние израильских ограничений огромно. Пострадало от четверти до трети всего палестинского населения оккупированного Западного берега, уточнил Мильхем.

Он также отметил, что жители незаконных еврейских поселений стали чаще нападать и запугивать деревенских жителей-палестинцев. Многие из еврейских поселенцев поджигают оливковые рощи и выкорчевывают деревья. Глава PFU подчеркнул: насилие и угрозы приведут к тому, что около половины урожая оливок на Западном берегу погибнет.

«Оливковые деревья символизируют нашу связь с землей. Это очень важно для нашей идентичности как палестинцев», — отметили в PFU.

Ранее в этом месяце радикальный министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал запретить палестинцам собирать оливки вблизи израильских поселений на Западном Берегу. Смотрич потребовал создать «стерильные» зоны вокруг незаконных еврейских поселений.