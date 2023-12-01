Перемирие между Израилем и ХАМАС с 24 ноября продлевалось дважды — 27 и 29 ноября. По истечении официального перемирия стороны так и не сообщили о его продлении. Всего с начала действия соглашения было освобождено порядка 180 палестинских заключенных.

Утром 1 декабря бои возобновились. Израиль нанес массированные авиаудары по территории блокированного сектора Газа. Столкновения между израильскими силами и палестинскими группировками происходят не только в северной, но и центральной части сектора Газа, передает корреспондент агентства Anadolu.

Также известно о первых жертвах израильских авиаударов. СМИ сообщают о как минимум пяти убитых палестинцев, многие получили ранения.

Как писал TRT на русском, эскалация конфликта происходит не только в секторе Газа, но и на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Израильские военные хаотично задерживают палестинцев без предъявления им обвинений.

Законодательство Израиля позволяет заключать людей под стражу на срок до 6 месяцев без ознакомления с выдвинутыми против них обвинениями и без права защищать себя. По истечении этого срока срок содержания под стражей может быть повторно продлен с общим сроком до 5 лет.

Эта практика, противоречащая правам человека, подвергается резкой критике со стороны правозащитных организаций.

Как ранее писал TRT на русском, в результате последних задержаний общее число палестинцев, заключенных Израилем с 7 октября, достигло 3365 человек.