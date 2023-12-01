Азербайджанская компания SOCAR совместно с АО «Узбекнефтегаз» реализует проект по производству химических реагентов и буровых растворов в Кашкадарьинской области Узбекистана.

«В рамках проекта в Узбекистане планируется наладить производство химикатов и буровых растворов, которые в настоящее время импортируются. Кроме того, будут рассмотрены разработка оборудования для капитального ремонта скважин и оказание услуг по складированию и распределению компонентов для буровых и тампонажных растворов, широко используемых при разработке месторождений и бурении», — сообщили в «‎Узбекнефтегазе»‎.

В Баку на этой неделе прошла встреча экспертной группы узбекистанской нефтегазовой компании и научно-исследовательского проектного института «Neftqazelmitədqiqatlayihə» (SOCAR), участники которой посетили главную лабораторию компании.

В рамках совместного проекта SOCAR планирует создать аналогичную лабораторию в Узбекистане. В мае текущего года представители «Узбекнефтегаза» заявили, что в 2024 году намерены приступить к разработке нескольких углеводородных месторождений в Азербайджане.

Проект также будет реализован совместно с SOCAR. Азербайджанская компания также намерена участвовать в геологоразведочных работах в Узбекистане.

Укрепление стратегического партнерства

На прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Баку встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. В столицу Азербайджана он прилетел на саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). По традиции стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений и стратегического партнерства, а также проверили, как исполняются договоренности, принятые ранее на высшем уровне. Лидеры отметили, что взаимодействие вышло на новый уровень, «благодаря системным и продуктивным контактам».

С начала 2023 года товарооборот между странами вырос на 34%. Государства сотрудничают в автомобилестроении, электротехнической, текстильной, энергетической отраслях, сельском хозяйстве и шелководстве.

«Осуществляется подготовка перспективных проектов в сфере транспорта и логистики», — пояснили в администрации узбекского лидера. Помимо этого, главы государств обменялись мнениями по новым направлениям взаимовыгодного сотрудничества. Речь идет о продвижении перспективных проектов в химической, энергетической, ювелирной отраслях, машиностроении, строительной сфере и других направлениях.

Лидеры особо подчеркнули, насколько важно дальнейшее расширение культурно-гуманитарного обмена между Баку и Ташкентом.

Особые отношения

Сразу после победы на президентских выборах 9 июля Шавкат Мирзиёев заявил, что с первым официальным визитом посетит Баку, продемонстрировав тем самым приоритеты внешней политики своей страны. Сотрудничество двух государств важно с точки зрения логистики, привлечения иностранных партнеров и инвестиций.

В феврале стороны провели совместный межрегиональный форум, в рамках которого подписали межправительственное соглашение о создании совместного инвестиционного фонда на $500 млн. В прошлом году Ильхам Алиев трижды посетил центральноазиатскую республику.

Итоги встреч впечатляют: Азербайджан инвестировал в Узбекистан $12 млн и открыл 204 компании. Основные сферы деятельности – машиностроение и металлообработка, легкая промышленность, производство продуктов питания, жилищное строительство, сфера услуг. Впрочем, есть потенциал и в других областях.

По словам руководителя отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Миланы Базаровой, страны могли бы совместно производить компоненты для возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Навстречу друг другу

Азербайджан и Узбекистан связывают очень прочные и очень давние отношения, пояснил в беседе с TRT на русском азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

«Они основываются на желании укрепить свои позиции в регионе. В частности, для Узбекистана речь идет о Южном Кавказе, где основным партнером Ташкента является Баку», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что для Азербайджана Узбекистан является одним из основных партнеров в странах Центральной Азии. «Так что торгово-экономические связи между государствами развиваются. Узбекистан, как это всегда подчеркивают власти страны, неизменно и четко поддерживал территориальную целостность Азербайджана, открыто заявлял о том, что считает Карабах частью азербайджанской территории. К тому же руководство Узбекистана одним из первых поздравило президента Азербайджана с победой в Карабахской войне», — пояснил аналитик.

Специалист добавил, что для Баку — это очень важный фактор. В последние годы динамика двухсторонних контактов говорит о том, что эти отношения перешли на качественно новый уровень — расширенного стратегического партнерства, уверен политолог. «Стороны активизировали торгово-экономические связи, товарооборот растет стремительными темпами. Достаточно отметить, что по сравнению с 2021 годом, по итогам 2022 года товарооборот вырос примерно на 70%. Помимо этого, стороны стараются реализовать транспортные проекты, способствующие повышению связанности», — отметил он.

Велизаде добавил, что Узбекистан и Азербайджан не имеют прямого выхода к мировым морям, поскольку Каспийское море является замкнутым. Для обеих стран важна реализация транспортных проектов, которые позволили бы обеспечить связи этих стран с внешним миром, с внешними рынками.

«Для Узбекистана Азербайджан — важный партнер, с точки зрения поставок узбекской продукции на рынки ЕС, Юго-Западной Азии. Для Баку Ташкент — важный партнер, это также очень перспективный рынок для сбыта азербайджанской продукции. Узбекистан рассматривается как важное связующее звено между Азербайджаном с другими государствами Центральной Азии», — считает аналитик.

Он подчеркнул, что в последнее время стороны стараются развивать совместные инвестиционные проекты в различных отраслях. В этом отношении, по мнению специалиста, прошедший форум СПЕКА является хорошим условием для реализации торгово-экономических отношений между государствами-участниками.

«В обозримой перспективе взаимодействие Ташкента и Баку станет системообразующим элементом большого регионального сотрудничества, которое обращено на формирование в регионе Центральной Азии с участием Азербайджана общего рынка товаров услуг, а также общего экономического пространства», — подытожил эксперт.