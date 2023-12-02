Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года. В 2023 году им стало прилагательное «authentic» («аутентичный»). Как пояснили в компании, издающей справочники и лексические словари, такая популярность объясняется накалом страстей вокруг технологий искусственного интеллекта и скандалами в соцсетях. В итоге этот термин чаще всего встречался в поисковых запросах, а также вошел в число самых просматриваемых из 500 тыс. статей словаря.

Умение отличать правду от фейков становится жизненно важным для пользователей соцсетей и других потребителей информации. По словам составителей Merriam-Webster, слово «аутентичный» связано с идентичностью, как национальной, так и личной, означает «неподдельный», «неимитирующий», а также «соответствующий собственной личности, духу, характеру».

Это то, к чему стремятся бренды, влиятельные лица в социальных сетях и знаменитости, говорится в сообщении на сайте словаря.

Стремление быть лучше

Как пишет издание NPR, в 2023 году британский принц Гарри и американская певица Бритни Спирс, чтобы показаться максимально аутентичными, стремились быть максимально честными и открытыми, рассказывая личные истории.

«В социальных сетях миллионы людей подписались на BeReal (приложение для обмена фотографиями, почти как Instagram, но с ориентацией на искренность), косметические фильтры вызвали бурную реакцию, а владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск на февральском Всемирном правительственном форуме в Дубае призвал глав государств, компаний, а также других лидеров заводить собственные аккаунты и «говорить человеческим языком» в соцсетях, то есть быть более "аутентичными"», — говорится в публикации.

В статье также отмечается, что 2023-й стал годом, когда «подлинность превратилась в производительность, само ее значение стало размытым среди натиска алгоритмов и альтернативных фактов».

«Хотя аутентичность — это столь желаемое качество, ее трудно определить или же обсудить, именно по этим причинам многие люди и обращаются к словарю», — пояснили в Merriam-Webster.

Так что у термина больше одного значения. Во-первых «аутентичный» — синоним слова «настоящий», то есть означающий, что это «не ложь и не имитация». Помимо этого, это «верный своей личности, духу или характеру», а также «соответствующий оригиналу для воспроизведения основных черт».

В значении аутентичная кухня или же аутентичный акцент имеется в виду и этническая принадлежность, в то время как аутентичный голос подразумевает идентичность в более широком смысле этого слова.

«В наш век, когда искусственность развивается каждый день, мы пытаемся будто вернуться назад и соединиться с какой-то более ранней, более простой версией себя», — говорится в статье.

Главные слова 2023 года

Помимо слова «аутентичный», словарь Merriam-Webster назвал еще слова-лидеры, встречающиеся в поисковых запросах. Многие из них имеют прямое отношение к главным новостям этого года. Среди них «коронация», EGOT.

Еще три слова напрямую связаны с термином «аутентичный», поскольку они касаются восприятия идентичности в меняющуюся эпоху — deepfake, deadname и rizz .

Так, EGOT — это аббревиатура для премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони» и означает статус людей, получивших все четыре престижных награды. Внимание к этому слову возросло в феврале этого года, когда актриса Виола Дэвис получила «Грэмми» — четвертую из наград — и стала обладательницей титула EGOT.

Число запросов на тему «коронации» возросло на 15 681% на фоне того, как 6 мая состоялась коронация Карла III и королевы Камиллы.

Rizz — на сленге означает «обаяние или романтическая привлекательность» и является сокращением от слова charisma («харизма»).

В свою очередь deepfake означает изображение или запись, которую изменили, чтобы она выглядела убедительно с целью выставить кого-то в ложном свете, приписать человеку слова или действия, которые он не произносил или не совершал. Интерес к этому слову возник после того, как адвокаты Илона Маска во время судебного процесса по делу Tesla заявили, что он часто становится объектом видеороликов deepfake.

Большой интерес у пользователей также вызвало слово deadname («мертвое имя»). Как пишут в словаре Merriam-Webster, это имя, которое человек получил при рождении и перестал использовать после так еащываемого трансгендерного перехода.

Связь с искусственным интеллектом

В 2023 году термином «аутентичный», а также в целом восприятием идентичности в меняющуюся эпоху заинтересовались из-за «историй и разговоров» об искусственном интеллекте (ИИ) и социальных сетях. Это уже не первый словарь, который связал свой выбор слова года с тематикой ИИ.

Например, в середине ноября Кембриджский словарь (Cambridge Dictionary) английского языка назвал словом года глагол hallucinate — «галлюцинировать», которое напрямую связано с искусственным интеллектом.

А до этого британский словарь английского языка Collins признал словом 2023 года аббревиатуру AI — сокращенное название «искусственного интеллекта» (artificial intelligence). Этот термин определяется как «моделирование ментальных процессов человека с помощью компьютерных программ».

По словам директора Collins Алекса Бикрофта, AI стало словом года из-за быстрого развития технологии, к тому же в 2023-м это слово стали употреблять в четыре раза чаще.

В настоящее время аутентичность является желаемым и общественно одобряемым качеством, ее легко декларировать, однако гораздо сложнее определить, признает лексиколог и главный редактор словаря Merriam-Webster Питер Соколовски.

«В 2023 году мы переживаем своего рода кризис аутентичности. Мы понимаем, что, когда мы ставим под сомнение подлинность, то впоследствии ценим ее еще больше», — резюмировал он.

Схожую точку зрения разделяет и швейцарский эксперт, политолог Мааз Алнугоми. «Слово "аутентичный" отражает чаяния эпохи, этого года. Ведь во времена постправды, когда существует море всевозможных фейков и грань между истинным, настоящим и фальшивым становится все более размытой, нечто подлинное, достоверное просто необходимо людям», — пояснил специалист в беседе с TRT.

Бизнес-психолог Ирина Бадмаева в разговоре с TRT подчеркнула, что прилагательное «аутентичный» сейчас применяют к различным сферам жизни. «При этом он везде означает одно — подлинность, соответствие оригиналу, правдивость. Это может быть продукт или же исторический документ, который не подвергался искажениям, исполнение классической музыки на инструментах той эпохи или же литературное произведение, которое дошло до нас в авторской редакции. Это может быть и искренний человек, последовательный в своих словах и поступках, обладающий развитым чувством ответственности, который не прячется за масками», — подытожила эксперт.