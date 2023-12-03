Оборонная промышленность США разрабатывает вооружение высокого качества, но не может производить его достаточно быстро. Об этом говорится в проекте новой Национальной оборонно-промышленной стратегии Пентагона, отрывки которого впервые публикует Politico.

«Это несоответствие представляет собой растущий стратегический риск, потому что США сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых операций, одновременно сдерживая более крупную и технически продвинутую угрозу, нависшую над Индо-Тихоокеанским регионом», — утверждают авторы исследования, имея в виду Китай.

Вместе с тем в драфте стратегии отмечается, что после холодной войны американская оборонная промышленность существенно сократилась из-за слияния компаний, в то время как Китай провел последние 30 лет, становясь «глобальным промышленным центром» в судостроении, в поиске важнейших полезных ископаемых и в микроэлектронике.

Промышленность Китая «значительно превосходит возможности не только Соединенных Штатов, но и совокупный объем производства ключевых европейских и азиатских союзников», отмечается в докладе.

«Недостаточные мощности»

Отдельно в стратегии говорится, что пандемия коронавируса обнажила уязвимости в том, как работают цепочки поставок, обеспечивающие оборонпром США.

«Стало ясно, что недостаточные мощности производства и поставок в настоящее время являются глубоко укоренившейся проблемой на всех уровнях», — свидетельствует доклад.

Авторы исследования считают, что для решения этой проблемы Пентагон должен «развивать более устойчивые и инновационные цепочки поставок», инвестировать в малое предпринимательство и уделять больше внимания инновациям.

Вместе с тем американские промышленники также должны признать, что не все проблемы решаются протекционистскими методами. «Мы должны привлекать участников всех типов: больших и малых, отечественных и иностранных, а также тех, кто ранее не имел отношения к Министерству обороны или оборонному производству», — резюмируют авторы.