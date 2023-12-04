После двусторонних переговоров во дворце Лусамил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль Тани провели заседание Высшего стратегического комитета Турция-Катар.

Итогом заседания стало подписание 12 соглашений между странами. В их числе соглашение о политических консультациях по вопросам взаимных интересов между министерствами иностранных дел двух стран, которое подписали главы внешнеполитических ведомств Турции и Катара Хакан Фидан и Мухаммед бин Абуррахман Аль Тани.

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда между министерствами труда и социального обеспечения Турции и Катара.

Было заключено рамочное военное соглашение между соответствующими министерствами, а также подписан меморандум о взаимопонимании в области научного сотрудничества между министерством промышленности и технологий Турции и Университетом Хамада бин Халифа.

Также среди подписанных документов: меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством казначейства и финансов Турецкой Республики и Минфином Катара, меморандум о взаимопонимании между Ассамблеей экспортеров Турции и Торгово-промышленной палаты Катара и меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере информации и связи между профильными министерствами.