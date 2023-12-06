Каракас объявил богатый нефтью регион Эссекибо, принадлежащий Гайане, территорией Венесуэлы. Президент Мадуро продемонстрировал карту, на которой Эссекибо обозначен 24-м штатом страны под названием Гайана-Эссекибо. Политик заявил, что в ближайшие время «во все школы, колледжи и университеты» Венесуэлы направят новую карту страны.

После этого политик призвал Национальную ассамблею республики принять закон о защите спорной территории.

Мадуро также заявил, что в штате будут созданы подразделения венесуэльских ведомств, выдающих лицензии на добычу углеводородов и полезных ископаемых. Нефтяным компаниям, ведущим добычу на шельфе у Эссекибо, венесуэльский лидер дал три месяца на завершение всех операций.

«Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства», — заявил Мадуро.

4 декабря власти Венесуэлы провели референдум о присоединении Эссекибо в состав страны. По данным местной избирательной комиссии, около 95% граждан Венесуэлы поддержали территориальные претензии.

Международный суд ООН обязал Венесуэлу не предпринимать действий, которые бы оспаривали контроль Гайаны над этой территорией. Президент Гайаны Ирфаан Али назвал референдум незаконным.