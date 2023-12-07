В Азербайджане 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы, говорится в распоряжении президента страны Ильхама Алиева.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение об объявлении внеочередных выборов главы государства. Согласно распоряжению, центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики 7 февраля 2024 года в порядке, установленном Избирательным кодексом республики», — говорится в сообщении опубликованном на сайте главы государства.

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в 2025 году.

По результатам референдума, проведенного в Азербайджане в 2016 году, выборы президента проводятся каждые 7 лет. После этого изменения действующий глава государства Ильхам Алиев был избран президентом в апреле 2018 года.

При президентстве Алиева в 2023 году Азербайджан восстановил территориальную целостность, вернув Карабах.