Парламент Дании одобрил закон, запрещающий осквернение важных священных текстов. Он был принят с целью прекратить «систематические издевательства», которые привели к усилению террористической угрозы в Дании, сообщает пресс-служба датского Минюста.

«Мы знаем, что террористическая угроза против Дании усилилась и достигла и без того высокого уровня. Мы должны защитить безопасность Дании и датчан. Поэтому важно, чтобы мы теперь получили лучшую защиту от систематических издевательств, с которыми мы сталкиваемся уже долгое время», — говорится в сообщении министерства.

Закон был принят 94 голосами «за» и 77 голосами «против». Нарушителям нового закона грозят штрафы или тюремное заключение сроком до 2 лет.

Как писал TRT на русском, 24 марта члены ультраправой группы Patrioterne Gar Live собрались у посольства Турции в Копенгагене. Они вывесили антимусульманские плакаты и сожгли копию Корана вместе с национальным флагом Турции.

Эта исламофобская акция вызвала резкое осуждение со стороны Анкары. МИД Турции заявил, что никогда не примет такие «гнусные действия, допускаемые под видом свободы слова».

«Этот акт, совершенный в Рамадан, еще раз наглядно показал, что исламофобия, дискриминация и ксенофобия достигли в Европе тревожного уровня, и что уроки прошлого не извлечены», — заявили в турецком министерстве.