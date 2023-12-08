Международный президент организации «Врачи без границ», доктор Христос Христу рассказал, что после 7 октября израильские силы ужесточили рейды на Западном берегу реки Иордан, передает агентство «Анадолу». Во время своего визита в лагерь для беженцев Дженин, Христу стал свидетелем жестокости израильских силовиков.

В частности, в регионе увеличилось количество нападений на палестинцев, которые заканчиваются смертельным исходом — огнестрельные ранения в голову и живот.

Он обратился к международному сообществу с призывом уделять больше внимания тому, что происходит на Западном берегу и расширить присутствие в регионе таких международных организации, как ООН.

Сотрудники организации «Врачи без границ» работают в секторе Газа в невыносимых условиях, поделился Христу. Учитывая, что Израиль расширил свои атаки, жителям приходится искать безопасные месты на меньшей территории.

«Моя команда продолжает сообщать, что это невыносимо. Безопасного места в секторе Газа не существует», — рассказал он.

Инфраструктура в секторе Газа практически полностью уничтожена. В регионе не работают 70% медицинских учреждений, а оставшиеся переполнены больными и ранеными. Беременные женщины вынуждены покидать медицинские учреждения сразу же после рождения ребенка.

«Эти неизбирательные убийства должны немедленно прекратиться», — подчеркнул он.