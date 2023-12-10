Ректоры университетов США столкнулись с огненной бурей в Конгрессе США из-за пропалестинских акций. Руководители трех ведущих вузов — Гарварда, Пенсильванского университета и Массачусетского технологического института (MIT) — были вызваны на слушания в Конгресс, чтобы рассказать о борьбе с «антисемитизмом». Законодатели раскритиковали любые пропалестинские акции в стенах кампусов, назвав их проявлением «‎ненависти по отношению к евреям»‎.

Члены Конгресса потребовали осудить и начать преследование студентов, которые присутствовали на пропалестинских акциях.

В ходе многочасовых спорных дебатов ректоры трех университетов попытались обсудить дальнейшие шаги. Конгрессмен-республиканец Элиза Стефаник потребовала не ссылаться на «‎свободу слова»‎ и запретить любые слоганы, направленные против Израиля.

В ходе прений Стефаник потребовала от Элизабет Мегилл, президента Пенсильванского университета, сказать, будут ли студенты, якобы «‎призывающие к геноциду евреев‎»‎, подвергаться дисциплинарному взысканию в соответствии с университетским кодексом поведения.

Призывом к «‎геноциду»‎ сенатор посчитала палестинский лозунг, призывающий к «интифаде». Это слово, которое по-арабски означает восстание. По мнению Стефаник, это слово можно расценивать как гипотетический призыв к насилию над евреями.

«Если слова перерастут в поступки, это может быть поводом для расследования‎»‎, — ответила ректор Мегилл, ссылаясь на первую поправку США, которая гарантирует свободу слова. Глава университета заявила, что решение о дисциплинарной ответственности зависит от контекста. Стефаник же начала требовать от ректора ответить «да» или «нет», однако ректор отказалась это делать.

После этого сенаторы от обеих партий обрушились с критикой на Мегилл. «Невероятно, что это нужно говорить: призывы к геноциду чудовищны и противоречат всему, что мы представляем как страна», — заявил Эндрю Бейтс, представитель Белого дома.

Белый дом в осуждении слов ректора Мегилл поддержали несколько еврейских политиков. В их числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, который призвал отправить Мегилл в отставку.

Ранее американские доноры-евреи начали отзывать свои пожертвования университетам из-за их позиции в поддержку свободы слова и разрешения проводить пропалестинские акции. Так, в Пенсильванском университете неизвестный донор отозвал пожертвование в размере $100 млн после слов ректора в защиту свободы выражений.

Пытаясь якобы прекратить «‎антисемитские акции», в ряде случаев университеты отреагировали полным запретом любых групп, выступающих за права палестинцев.