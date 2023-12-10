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Число жертв израильских атак с 7 октября приблизилось к 18 тыс.
Почти 18 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских нападений с 7 октября, заявило Министерство здравоохранения Палестины. Около 300 человек стали жертвами ударов ЦАХАЛ за последние сутки
Число жертв израильских атак с 7 октября приблизилось к 18 тыс.
Израильские позиции. / Photo: AA
10 декабря 2023 г.

Около 18 тыс. палестинцев были убиты и 49,5 тыс. ранены в результате неизбирательных нападений израильской армии на сектор Газа с 7 октября. Об этом проинформировало Министерство здравоохранения Палестины. Представители ведомства уточнили, что за последние 24 часа из-за действий ЦАХАЛ погибло 297 человек и более 550 получили ранения.

Руководство ХАМАС в эти дни пытается привлечь внимание международного сообщества к гибели мирного населения в секторе Газа. В этом месяце лидеры движения призвали к организации митингов и уличных акций под лозунгами: «Спасите больницы Газы» и «Спасите детей Газы».

«Мы ожидаем массового участия свободолюбивых людей во всем мире в этой акции протеста против военных преступлений, которые творят израильские войска», –– заявили представители палестинского движения 10 декабря.

«Правозащитники должны привлечь к ответственности виновных в убийствах мирных граждан и объявить их военными преступниками», –– отмечается в заявлениях ХАМАС.

Как писал ранее TRT на русском, 1 декабря израильская армия сообщила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом в ЦАХАЛ объявляли о намерении расширить географию своих ударов вопреки призывам международного сообщества остановить бойню.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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