Около 18 тыс. палестинцев были убиты и 49,5 тыс. ранены в результате неизбирательных нападений израильской армии на сектор Газа с 7 октября. Об этом проинформировало Министерство здравоохранения Палестины. Представители ведомства уточнили, что за последние 24 часа из-за действий ЦАХАЛ погибло 297 человек и более 550 получили ранения.

Руководство ХАМАС в эти дни пытается привлечь внимание международного сообщества к гибели мирного населения в секторе Газа. В этом месяце лидеры движения призвали к организации митингов и уличных акций под лозунгами: «Спасите больницы Газы» и «Спасите детей Газы».

«Мы ожидаем массового участия свободолюбивых людей во всем мире в этой акции протеста против военных преступлений, которые творят израильские войска», –– заявили представители палестинского движения 10 декабря.

«Правозащитники должны привлечь к ответственности виновных в убийствах мирных граждан и объявить их военными преступниками», –– отмечается в заявлениях ХАМАС.

Как писал ранее TRT на русском, 1 декабря израильская армия сообщила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом в ЦАХАЛ объявляли о намерении расширить географию своих ударов вопреки призывам международного сообщества остановить бойню.