Турецкие власти готовы расширить возможности своей оборонной промышленности в Египте, а через него и в других африканских странах, заявил замминистра национальной обороны Джелал Сами Туфекчи.

«Египет — это страна, которую мы считаем нашим давним другом, дружественной нацией, с которой мы сосуществовали на протяжении 400 лет в качестве Османской империи, — пояснил Туфекчи, выступая на выставке Egypt Defense Expo (EDEX) в Каире. — В последнее время в наших отношениях наблюдался застой из-за некоторых политических событий, но сегодня на горизонте снова оживление».

Свои стенды на EDEX открыли 23 компании из Турции, и еще около 10 приняли участие в ярмарке без стенда. Туфекчи отметил: «Мы ищем возможности передать наши технологии Египту, дружественной и союзной стране, а оттуда другим африканским странам. Вот почему мы здесь».

Согласно оценкам замминистра обороны, Анкару и Каир ждут «большие возможности» в области развития военно-морских платформ, производства артиллерийских боеприпасов и налаживания производственных линий, конструирования наземных транспортных средств, а также беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых платформ.

По его словам, египетская сторона выражает такие же позитивные оценки. «Надеюсь, если мы установим хорошие отношения, мы также принесем сюда силу и голос турецкой оборонной промышленности», — отметил Туфекчи.

В свою очередь, комментируя участие отечественных компаний в EDEX, Мустафа Мурат Шекер, вице-президент Агентства оборонной промышленности Турции, отметил, что в выставке EDEX принимают участие производители совершенно разного профиля. «Они выставляют свою продукцию. Также проводят встречи с делегациями Египта и других стран», — добавил он.

Шекер обратил внимание на то, что взаимодействие с Египтом открывает пространство возможностей для Турции. «Мы уже обсуждали потенциальные вопросы с властями Египта, — сказал он. — Перед выставкой мы фактически провели взаимные переговоры и вместе обсудили те потенциальные вопросы, в которых участвовали наши компании».

Перестройка авиации

Египет за последние пять лет вошел в тройку лидеров среди десяти крупнейших импортеров вооружения из числа игроков Ближнего Востока и Северной Африки, свидетельствуют подсчеты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Большинство подобных контрактов по приобретению военной техники служат в первую очередь программе обновления и модернизации ВВС республики, которая была запущена еще в 2015 году. За счет улучшения возможностей своего воздушного флота Каир намеревался сформировать надежный сдерживающий фактор в зоне своего влияния в регионе.

Согласно докладу GlobalData о тенденциях египетского импорта, совокупный годовой темп роста расходов Арабской Республики на оборону может составить 3,9%: с $9,4 млрд в 2024 году до $11 млрд в 2028 году.

В этом плане турецкая оборонная промышленность могла бы дать египетской стороне необходимые возможности. «Боевые дроны, особенно Bayraktar, скорее всего, являются товаром номер один в списке закупок Египта, — утверждает Дэвид Де Рош, профессор Центра проблем безопасности стран Среднего Востока и Южной Азии (США). — Вполне возможно, что египтяне также будут рассчитывать на приобретение турецких легких бронетранспортеров, которые будут полезны как для полицейских подразделений, так и для армии».

Не секрет, что Египет вместе с тем стремится инвестировать в собственную оборонную промышленность, в том числе в производство беспилотников, и может рассматривать Турцию как идеального партнера.

Эксперт в области аэрокосмической и оборонной промышленности Арда Мевлютоглу заявил, что если Анкара и Каир наладят совместное производство, то это будет взаимовыгодным проектом. Вместе с тем он обратил внимание на то, что подобная сделка «потребует времени, и подобное сотрудничество требует стратегического согласования».

Так или иначе, но турецкий рынок мог бы дать Египту возможность диверсифицировать каналы поставок. Особенно на фоне притязательности США, которые брали на себя обязательство финансировать переход Каира от устаревшего оборудования советских времен к современному, однако регулярно этим обязательством пренебрегали — оказывая на африканского союзника давление по совершенно другим, параллельным вопросам.

Давление США

Вашингтон систематически выдвигает Каиру условия по оказанию военной поддержки. В 2023 году американская сторона объявила, что собирается заморозить пакет соответствующей помощи. Так, администрация Байдена сообщила Конгрессу, что она приостановит выделение около $85 млн, обвинив Египет в невыполнении требований в сфере соблюдения прав человека.

$55 млн из этой суммы пошло на нужды Тайваня, а остальные $30 млн были перенаправлены в Ливан. При этом некоторые голоса в Конгрессе были недовольны такими санкциями и выступили тогда за то, чтобы лишить египетскую сторону еще дополнительных $235 млн обещанной помощи.

Такие меры представители американского истеблишмента практикуют систематически. В октябре 2022 года сенатор Патрик Лихи, представляющий Демократическую партию, заблокировал военное финансирование для египетской стороны на сумму $75 млн, обвинив ее в проблемах с правами человека и с содержанием политических заключенных.

Аналогичные шаги США предпринимали в 2020 и 2017 годах. Египетское руководство в то же время не может не сделать выводы из нынешней ситуации вокруг израильского вторжения в сектор Газа, когда администрация президента США оказывает безусловную поддержку действиям ЦАХАЛ, не выдвигая для правительства Биньямина Нетаньяху никаких жестких требований и демонстративно отводя глаза от санкционированных им военных преступлений.

Это обнажает глубокий фаворитизм в подходах Вашингтона к своим региональным союзникам, когда одни подвергаются ограничительным мерам по надуманным обвинениям, а другие получают индульгенцию на геноцид арабского населения.

В этой связи Мохаммед Солиман, директор программы стратегических технологий и кибербезопасности в вашингтонском Институте Ближнего Востока, отмечает, что Египту крайне необходимо подстраховаться, чтобы снизить зависимость от США. Взаимодействие с такими надежными соседями по региону Ближнего Востока и Северной Африки, как Турция, смогло бы дать Египту нужную платформу для выстраивания стратегической автономии.