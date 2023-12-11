Разрушения в секторе Газа сопоставимы с разрушениями городов Германии после завершения Второй мировой войны, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Чтобы представлять масштабы, разрушения в Газе сопоставимы или даже превышают разрушения в городах Германии после Второй мировой войны», — сказал он.

Боррель отметил, что в секторе Газа с начала эскалации конфликта 7 октября погибли более 18 тысяч человек. При этом абсолютное большинство из них — мирные жители. Он назвал ситуацию в палестинском анклаве катастрофической, ответив, что многие люди остаются под завалами обрушенных зданий.

Как ранее писал TRT на русском, армия Израиля разрушила более 60% жилых домов и зданий в секторе Газа. «Наш народ сталкивается с настоящей и все более ухудшающейся гуманитарной катастрофой из-за разрушения оккупационной армией более 60% зданий и жилых домов в секторе Газа», — указано в заявлении пресс-службы правительства палестинского анклава.

Более 50 000 семей полностью потеряли свои дома. Еще 250 000 зданий частично разрушены в результате израильских оккупационных действий.

Система здравоохранения региона также в серьезном кризисе. Более 26 больниц и 55 медицинских центров полностью остановили свою деятельность из-за продолжающихся нападений, бомбардировок, разрушений и взрывов, указано в заявлении.