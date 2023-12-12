ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ЕС планирует собрать для Украины €15 млрд с доходов от российских активов
Чтобы план начал действовать, за него должны проголосовать все 27 стран Евросоюза
ЕС планирует собрать для Украины €15 млрд с доходов от российских активов
Евросоюз / Others
12 декабря 2023 г.

Передача средств Украине будет проходить в несколько этапов, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. Сначала финансовые площадки, где находятся замороженные российские активы, разместят полученную от них прибыль на отдельных счетах. После этого прибыль будет перенаправлена в специальный бюджет стран ЕС, используемый для поддержки Украины.

Как уточняет издание, речь будет идти исключительно о доходах от замороженных средств Центробанка России. В год с них можно будет получить около €3 млрд, или €15 млрд к 2027 году. Сумма может измениться в зависимости от процентной ставки.

Странам ЕС нужно будет единогласно поддержать план и согласовать дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем Украина сможет получить деньги. Утверждается, что США и другие страны G7 поддержали этот шаг.

Всего в ЕС заблокированы активы ЦБ на сумму более €200 млрд, значительная их часть находится в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

Ранее TRT на русском сообщал, что некоторые страны Евросоюза выступили против предложения председательствующей в Совете ЕС Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине.

Источники издания Politico сообщили, что этот вопрос обсуждался на встрече представителей Евросоюза 5 декабря. По оценкам испанской стороны, прибыль от резервов российского Центробанка, замороженных в странах ЕС, может принести Украине €15–17 млрд к 2027 году. Однако европейские чиновники считают, что Киеву «потребуются месяцы и, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги». Также им было непонятно, как Мадрид рассчитал эти цифры.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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