От своих постов в Пентагоне в ближайшее время планируют отказаться два высокопоставленных чиновника, сообщил ряд американских изданий. По их данным, речь идет о помощнице главы военного ведомства по стратегии, планированию и потенциалу Маре Карлин и заместительнице министра обороны по делам Ближнего Востока Дане Строул.

Согласно этой информации, время для увольнения выбрано не случайно. Сейчас военное ведомство переживает проблемы с утверждением своих номинантов в Сенате. Препятствия создает сенатор-республиканец Томми Табервилль, который задерживает назначение около 10 высокопоставленных военачальников, протестуя против политики Пентагона.

Табервилль считает, что министерство расходует государственные средства нецелевым образом, потому что с 2022 года покрывает транспортные расходы для женщин-военнослужащих, которые отправляются делать аборты в штаты, где эта процедура разрешена.

Влияние на политику по региону

Американские издания считают анонсированные отставки существенными с точки зрения работы Пентагона, особенно в условиях обострившейся на фоне кровопролитного израильского вторжения в сектор Газа обстановки на Ближнем Востоке.

Они напоминают, что именно сейчас военное командование США пытается продумать меры ответа на участившиеся случаи обстрела американских баз в регионе. Среди них –– варианты увеличения военного присутствия.

В этом плане негативное воздействие может оказать уход Даны Строул, которая занималась в том числе вопросом усиления мер безопасности в местах развертывания американского контингента, а также проблемой военных поставок правительству Израиля.

В свою очередь, Мара Карлин консультировала главу Пентагона Ллойда Остина по стратегическим вопросам и участвовала в разработке концепции национальной обороны.