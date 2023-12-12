О том, что США выделят Украине дополнительные $200 млн, президент Джо Байден объявил на встрече с Владимиром Зеленским, прибывшим с визитом в Вашингтон. Средства будут взяты из того пакета помощи, который уже ранее одобрил Конгресс. Однако глава Белого дома указал на необходимость одобрения новых линий поддержки.

«Решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять будущее на ближайшие десятилетия, особенно в Европе, — сказал Байден на встрече с Зеленским. — И это один из таких моментов. Конгрессу необходимо утвердить дополнительное финансирование для Украины до того, как он прервется на праздничные каникулы».

Зеленский, в свою очередь, обратил внимание на необходимость укрепления в Украине системы противовоздушной обороны. Ранее он встретился с руководителями американских оборонных компаний, поблагодарив их за эффективность техники.

«Мы собираемся оставаться на вашей стороне», — сказал Байден в ходе приветственного слова.

Это третья поездка Зеленского в Вашингтон с начала боевых действий в Украине.

Встреча с сенаторами

Отдельный прием Владимиру Зеленскому оказали американские сенаторы. Как заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер, украинский президент на встрече «очень подробно обрисовал», что именно необходимо Киеву сейчас с точки зрения оборонных поставок.

Участники встречи обратили особое внимание на то, что Зеленский избегал щекотливых с точки зрения американской внутренней политики вопросов. В частности, по словам сенатора Линдси Грэма, украинский президент не пытался поднимать тему ужесточения контроля за южной американской границей, с которой теперь Палата представителей пытается увязать оказание дальнейшей помощи Киеву.

Вместо этого Зеленский сосредоточил свои усилия на том, чтобы объяснить Сенату, почему помощь США так важна для Украины, подчеркнул Грэм. Речь также шла о нехватке систем противовоздушной обороны.

Республиканец Маркуэйн Маллин, в свою очередь, резюмировал, что украинский лидер держал дискуссию на «высоком уровне и «вел себя очень уважительно».