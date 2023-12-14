Израильские военные арестовали более 70 медицинских работников больницы Камаля Адвана в Джабалии на севере сектора Газа. Она оставалась последней функционирующей клиникой в этом районе.

«Многие медицинские работники арестованы и увезены в неизвестном направлении, более 70 медицинских работников‎»‎, — заявил доктор Хоссам Абу-Сафия, заведующий педиатрическим отделением клиники.

В заявлении Минздрава Газы говорится, что Израиль задержал более 70 медицинских работников, включая директора больницы доктора Ахмеда Аль-Кахлота.

По словам доктора, в клинике нет воды и электричества. «‎‎Мы работаем с примитивными фонариками, чтобы следить за пациентами, оставшимися в больнице», — отметил врач.

Он уточнил: израильские военные приказали всем мужчинам в возрасте от 16 до 65 лет покинуть здание, позднее задержали их всех и увезли в неизвестном направлении. Солдаты разрешили остаться только 6 врачам для ухода за пациентами. Медик уточнил: в больнице остались сотни детей, женщин и пожилых людей.

Район больницы 12 декабря подвергся особенно сильным бомбардировкам, за которыми последовало вторжение израильских войск. Абу-Сафия охарактеризовал ситуацию как «очень опасную».

Также сообщается, что израильские танковые снаряды попали в родильное отделение больницы 11 декабря. В результате удара погибли две женщины, а еще две получили настолько серьезные ранения, что им пришлось ампутировать ноги.

ООН и крупнейшие международные правозащитные организации раскритиковали действия Израиля и назвали удары по больницам Газы недопустимыми. Медицинские работники предупреждают, что система здравоохранения сектора едва функционирует и не может выдержать больше нагрузки.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что он «крайне обеспокоен» «сообщениями о рейде на больницу Камаль Адван в секторе Газа после нескольких дней осады».