Израиль запросил у США более 20 тыс. штурмовых винтовок, стоимость пакета вооружений превышает $34 млн. Пока в США задерживают переговоры о поставке оружия, поскольку хотят получить от Тель-Авива гарантии, что поставляемое вооружение не достанется экстремистским поселенцам.

Ранее гуманитарное управление ООН сообщило, что с 7 октября на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме еврейские поселенцы совершили 320 нападений на палестинцев.

В ноябре стало известно, что Пентагон без одобрения Конгресса поставил Тель-Авиву 36 тыс. снарядов для 30-мм артиллерийской установки, 1,8 тыс. боеприпасов для противобункерных гранатометов M141 и по меньшей мере 3,5 тыс. приборов ночного видения.

Однако на фоне растущего международного давления представители Демократической партии в Конгрессе начали подталкивать Белый дом получить от Израиля хоть какие-то дополнительные обязательства относительно того, как будут использоваться винтовки.

Президент США 12 декабря выступил с критикой курса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, при этом он никак не прокомментировал, скажется ли это недовольство на поставках американской военной помощи Тель-Авиву.

По данным разведки США, за первые полтора месяца войны Израиль сбросил на сектор Газа более 22 тыс. управляемых и неуправляемых бомб, поставленных Вашингтоном. За это время США передали Тель-Авиву не менее 15 тыс. бомб, в том числе противобункерных боеприпасов, и более 50 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов. Минздрав Палестины ранее сообщил, что свыше 60% погибших от израильских авиаударов — женщины и дети.