Раненые дети из сектора Газа проходят лечение в больнице «Этлик» в Анкаре. Их навестила первая леди Турции Эмине Эрдоган в сопровождении министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, главного врача-координатора больницы Бюлента Гюнгёрера, а также главврача детского отделения больница Ферита Кулалы.

Она расспросила родственников пациентов о трагедии, которую они пережили в Газе, а также узнала о состоянии других членов их семьи и пожелала им скорейшего выздоровления.

Эмине Эрдоган в своем сообщении в социальных сетях по поводу визита отметила следующее:

«Палестинские дети, проходящие лечение в городской больнице Анкары «Этлик», находятся в безопасности и здоровы, что в некоторой степени вселяет в нас надежду. Я получила информацию от врачей о состоянии их здоровья и буду следить за этим процессом. Я желаю скорейшего выздоровления каждому из них. Я требую немедленного постоянного прекращения огня и поставок гуманитарной помощи для всех невинных палестинских детей, борющихся за выживание в блокированной Газе».

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 18,5 тыс. палестинцев.