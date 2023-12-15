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«Кризис человечности»: в секторе Газа убиты 135 сотрудников БАПОР
Об условиях жизни палестинцев в секторе Газа рассказал генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини на Глобальном форуме по беженцам
«Кризис человечности»: в секторе Газа убиты 135 сотрудников БАПОР
Палестинцы проводят поисково-спасательные операции среди обломков зданий, разрушенных в результате израильских атак в Рафахе / Others
15 декабря 2023 г.

Сегодня сектор Газа переживает крупнейшую гуманитарную катастрофу. Население региона не имеет доступа к воде, продуктам питания и медикаментам. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев организовало Глобальный форум, посвященный проблемам людей, которых вынудили покинуть свои дома вооруженные конфликты и репрессии. Одной из тем обсуждений стали последствия войны между Израилем и ХАМАС.

«Каждый раз, приезжая в Газу, я думаю о том, что хуже уже быть не может. Теперь Газа действительно не пригодна для жизни», — констатировал генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

За время конфликта Лаззарини посещал Газу три раза. Во время его последнего визита он остановился в городе Рафах в самой южной части сектора Газа, который стал центром перемещенных лиц. «Это место, где традиционно живут беднейшие люди сектора Газа, которые испытывают недостаток в инфраструктуре и основных потребностях. Рафах не является местом, где могут проживать более 1 миллиона человек», — подчеркнул он.

По словам главы БАПОР, сегодня Рафах чрезвычайно перенаселен: «Буквально повсюду установлены импровизированные укрытия. Куда бы вы ни пошли, вы увидите голодных и напуганных людей».

С 7 октября в секторе Газа погибли 135 сотрудников БАПОР. Организация продолжает работу, несмотря на серьезную угрозу их жизни и чудовищные условия пребывания. Всего с начала эскалации конфликта израильская армия убила более 18,7 тыс. палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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