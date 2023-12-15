Израильские СМИ со ссылкой на неназванные дипломатические источники в Израиле и США сообщают, что Тель-Авив обратился к администрации Байдена с просьбой даже в частных беседах не обсуждать вопрос создания двух государств.

Оккупация Израилем палестинских территорий продолжается с момента появления этой страны. Тель-Авив не согласен решать конфликт с помощью предоставлении палестинцам их законного права основать государство в границах 1967 года.

Несмотря на беспрецедентную поддержку, даже в США задумались о том, что действия израильских военных против мирных палестинцев противоречат всем нормам международного и гуманитарного права. 12 декабря американский лидер отметил, что Израиль теряет поддержку в мире из-за неизбирательных обстрелов сектора Газа.

Кроме того, 20 октября Байден заявил о том, что нельзя отказываться от задачи решения конфликта Израиля и Палестины путем создания двух государств. «Мы не можем отказываться от попыток достижения мира, мы не можем отказываться от попыток найти решение в рамках концепции двух государств. И Израиль, и Палестина заслуживают того, чтобы жить безопасно, с чувством собственного достоинства и в мире», — сказал он.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.