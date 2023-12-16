Вероятно, неразрешенный карабахский конфликт, тлевший на Южном Кавказе на протяжении 30 лет, не давал шанса для конструктивного регионального сотрудничества. Если бы существовало искреннее намерения добиться его завершения, то Минская группа ОБСЕ давно бы сделала это на основе существующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Тем не менее, в 2020 году по итогам 44-дневней войны вопрос стал наконец приближаться к развязке, и позже Армения, отказавшись от своей захватнической позиции, официально признала территориальную целостность Азербайджана.

После восстановления территориальной целостности Азербайджана Турция, главный союзник Баку, начала активную дипломатическую работу по открытию Зангезурского коридора, который должен способствовать процветанию всего региона и воссоединить Центральную Азию с Кавказом, а также с Анатолией. Примечательно, что Анкара стремилась к этому на протяжении многих лет.

Важно отметить, что Зангезурский коридор не является проектом, который служит исключительно интересам Турции и Азербайджана. Он обещает выгоду для всего региона, в том числе для Армении и армянского народа, который на протяжении последних 30 лет переживал серьезные экономические трудности, вызванные захватнической политикой государства и ее дальнейшей изоляцией в регионе.

Весь этот период границы Армении с Турцией и Азербайджаном остаются закрытыми, что лишило Армению возможности участвовать в международных проектах, таких как железнодорожная линия Баку — Тбилиси — Карс и нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. Экономические трудности, вызванные самоизоляцией Армении, привели к значительному оттоку населения.

После распада Советского Союза Армения стала страной Южного Кавказа с самым высоким уровнем эмиграции, в том числе из-за реваншистских устремлений и конфронтационной политики властей. Именно поэтому она так и не смогла получить свою долю от крупных проектов в регионе.

Однако ситуация стала меняться после окончательного разоружения незаконных армянских формирований на территории Карабахского региона Азербайджана. Азербайджан, сумевший окончательно восстановить территориальную целостность в ходе антитеррористических мероприятий в 2023 году, устранил последнее препятствие на пути к региональному сотрудничеству. Сейчас перед Арменией открывается исторический шанс.

Однако перед тем как продолжить, стоит разобраться, что собой представляет проект Зангезурского коридора. 9 ноября 2020 года лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о прекращении огня.

Согласно девятому пункту соглашения, Армения обязалась гарантировать безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, обеспечивая беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов в обе стороны. Этот транспортный путь и принято называть Зангезурским коридором.

Контроль за транспортным сообщением должен осуществляться органами Пограничной службы ФСБ России. Также в заявлении указывается, что по согласованию Азербайджана и Армении будут построены новые транспортные коммуникации, связывающие Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

Таким образом, Зангезурский коридор может соединить Европу с Турцией, каспийскими портами и Центральной Азией, создавая прямую связь между государствами тюркского мира. В октябре глава Министерства транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу в интервью телеканалу TRT заявил, что Зангезурский маршрут уже в значительной степени готов, за исключением некоторых участков.

«Существует маршрут, который идет от Баку до города Ханкенди. После него идут участки до границы с Арменией, где выполняют работы турецкие компании. На территории Нахчываня есть маршрут длиной около 110 км, его также осталось немного доработать, после чего он проляжет до Карса. На турецкой территории будет 224 км дорог», — сообщил глава ведомства.

Уралоглу также отметил, что в скором времени начнутся работы на территории Нахчывана, и в течение месяца Турция проведет тендер на строительство части маршрута на своей территории.

В другом интервью министр Уралоглу отметил, что реализация проекта Зангезурского коридора обеспечит прямые железнодорожные и автомобильные перевозки между Турцией и Азербайджаном и станет важным шагом для всех стран Срединного коридора.

«Проект железной дороги Карс — Нахчыван, соединит всю Европу через Нахчыван с Ираном, Азербайджаном, Туркменистаном и Пакистаном», — подчеркнул Уралоглу. Министр отметил, что по железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс из Турции отправляются грузовые составы во множество пунктов Европы, включая Болгарию, Венгрию, Германию, Австрию, Польшу, Румынию, Чехию, Словакию, Сербию и Францию на западе, а также в Иран, Афганистан и Пакистан на востоке, в Россию на севере и в Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан и Китай.

Он также упомянул о цели реализации двух новых международных проектов: «Путь развития», которые обеспечат выход Турции к Персидскому заливу через территорию Ирака и Зангезурский коридор.

Как можно увидеть из заявлений министра, проект сулит значительные экономические перспективы всем странам региона и открывает путь к широкому региональному сотрудничеству. На этом перекрестке Армения также может сыграть значительную роль и получить выгоду от этого проекта. Таким образом, могут открыться границы между Турцией и Арменией, а также между Арменией и Азербайджаном.

Следует подчеркнуть, что сегодняшнее правительство Армении старается избегать ошибок предыдущих армянских руководств и признает, что Карабахский регион, который на протяжении 30 лет был оккупирован армянской стороной, принадлежит Азербайджану. Эти шаги со стороны Армении, конечно, встречают одобрение Турции.

В частности, премьер-министр Пашинян был приглашен в Анкару на церемонию вступления в должность президента Реджепа Тайипа Эрдогана наряду со многими мировыми лидерами и политиками. Параллельно были назначены представители со стороны Турции и Армении и запущены рейсы Ереван-Стамбул.

Помимо экономической выгоды для всех стран региона, нет никаких сомнений, что Зангезурский коридор имеет историческое значение для укрепления тюркского единства, восстановления исторической справедливости и интеграции, упрощения торговли и преодоления психологических барьеров.

Особенно важно отметить, что из-за протяженности маршрута из Турции в остальную часть тюркского мира, а также маршрутов, проходящих через труднодоступные горные районы, зимой часто образуются длинные очереди из грузовых автомобилей. Логистические линии нередко закрываются, что затрудняет торговлю. В частности, в ноябре-декабре 2023 года на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе России и Грузии из-за непогоды образовалась значительная пробка, парализовавшая коммуникации в регионе.

Это произошло после того, как Грузия 19 ноября закрыла дорогу из-за плохих погодных условий, вызванных сильным снегопадом и опасностью схода лавин. По словам очевидцев, пробки порой достигали длины в 6 км.

Открытие Зангезурского коридора поможет решить эту проблему, обеспечив полноценное и бесперебойное функционирование свободных транзитных путей через Каспий, снижение тарифов и увеличение мощности, что приведет к оживлению торговли в регионе. Упрощение логистических путей между Европой и регионом, а также увеличение торговли с Европейским союзом также несомненно приведут к росту европейских инвестиций в регион.

Зангезурский коридор — это исторический проект, который будет служить интересам всего региона и соединит Турцию с Кавказом и Центральной Азией. Его реализация принесет пользу всем и не причинит вреда никому.

Джейхун Аширов