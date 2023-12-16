Вооруженные силы Турции и оборонные компании подписали соглашение о начале серийного производства зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) большой дальности Siper. Об этом сообщило Министерство национальной обороны.

Документ подписали руководство Минобороны, командующие родами войск и производители. Как отметило ведомство, с «церемонии подписания соглашения началось серийное производство систем Siper [Siper product-1], турецкой системы противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности, а также расширены масштабы серийного производства [ракет для этих] ЗРС Hisar».

«Siper — система противовоздушной и противоракетной обороны, разработанная с использованием наших национальных возможностей», — заявил на церемонии глава Минобороны Яшар Гюлер.

«Она является критически важным проектом, удовлетворяющим наши потребности в области вооружений большой дальности. Благодаря применению ракет Hisar, успешно прошедших первые испытания, повысится эффективность ударов по воздушных целям и реагирования системы Siper», — заявил добавил он.

По словам главы Минобороны «с помощью этого вооружения будут удовлетворены неотложные нужды наших вооруженных сил».

Глава секретариата оборонной промышленности Халук Гергюн пояснил, что в проект создания и производства этих систем ПВО включены ВВС и сухопутные войска. Предполагается, что их командование будет больше вовлечено в реализацию и дальнейшее развитие проекта.

Комплекс Siper предназначен для поражения любых воздушных целей и создается Анкарой в качестве аналога импортным системам. Разработка началась в 2018 году при участии компаний Aselsan, Roketsan и SAGE (Институт исследований и разработок оборонной промышленности). Первые испытания комплекса прошли в декабре 2022 года.