В Казахстане прошли праздничные мероприятия по случаю 32-ой годовщины независимости республики. С поздравлением в адрес соотечественников выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщают местные СМИ.

Закон «О государственной независимости Республики Казахстан» был принят 16 декабря 1991 года. Турция была первой страной, признавшей независимость Казахстана.

«Независимость — превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями — всеми силами беречь и защищать священную Независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации», — заявил Токаев.

По словам президента, Казахстан уверенно следует своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность.

«Мы созидаем Справедливый Казахстан — страну равных возможностей и прогресса. И мы непременно достигнем этой высокой цели, опираясь на такие ценности, как единство и стабильность, закон и порядок, ответственность и солидарность, культ знаний и труда», — отметил Токаев.

По случаю Дня Независимости Республики в адрес президента Казахстана поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций.

Провозглашение независимости стало точкой отсчета новейшей истории Казахстана, который впервые за многовековую историю получил возможность самостоятельно строить свое государство, развивать свою экономику и культуру, проводить самостоятельную внешнюю политику.