Около 300 человек стали жертвами столкновений и рейдов, совершенных израильскими силами на Западном берегу реки Иордан с начала вторжения в сектор Газа в начале октября. Об этом проинформировало Министерство здравоохранения Палестины.

«С начала нынешнего года на Западном берегу Иордана было убито 505 человек, из них 297 с 7 октября до настоящего момента», –– говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном в социальных сетях. Среди погибших числятся 111 детей и подростков. При этом 70 из них были убиты или скончались от полученных ранений с начала октября.

Днем ранее палестинский Минздрав привел данные, согласно которым за время резни, которую устроили израильские силы в секторе Газа, и столкновений на Западном берегу реки Иордан на этих палестинских территориях было убито свыше 19 тыс. человек. Отмечалось, что примерно 70% жертв израильских атак составляют женщины и подростки. Министерство также обращало внимание на то, что в Газе в настоящее время «частично действуют только 11 больниц».

Как сообщал TRT на русском, с 7 октября на Западном берегу реки Иордан зафиксирован рост случаев насилия со стороны израильской полиции со смертельным исходом. По данным организации «Врачи без границ», многие жертвы среди молодых людей получали огнестрельные ранения в голову и живот.