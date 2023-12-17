Окружение президента США опасается, что безусловная поддержка, которую Белый дом оказывает Израилю на фоне его вторжения в сектор Газа, может нанести ущерб репутации Джо Байдена внутри страны и за рубежом. Об этом говорят американские источники газеты The Washington Post высокого ранга.

По их словам, политике США «может дорого обойтись» помощь правительству Биньямина Нетаньяху с учетом того, что союзники и партнеры страны все больше разочаровываются в отказе Белого дома защищать палестинцев.

«Дипломатическая цена может быть неощутимой, –– цитирует The Washington Post одного из своих собеседников. –– Но когда общественное мнение в стольких странах настроено враждебно, становится сложнее заручиться поддержкой по вопросам, которые вызывают тревогу».

По словам источников, это может привести к изоляции Вашингтона «в регионе и других местах». Они отмечают: правительству Нетаньяху надо понять, что США сами страдают от своей произраильской позиции, поэтому вопрос о положении палестинцев необходимо вернуть в повестку дня.

За последнее время некоторые чиновники Белого дома, Госдепартамента и ряда других правительственных структур стали открыто возражать против безусловной поддержки США израильских действий, заявляя, что соответствующая тенденция может иметь более серьезные последствия для американского руководства.